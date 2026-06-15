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Янис Адетокунбо иска да играе за Маями Хийт, твърди ESPN

  • 15 юни 2026 | 20:17
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Янис Адетокунбо иска да играе за Маями Хийт, твърди ESPN

Звездата на Милуоки Бъкс Янис Адетокунбо иска да играе за Маями Хийт, твърди ESPN. Двукратният най-полезен баскетболист в НБА има договор с Бъкс за сезон 2026/2027, както и и опция за сезон 2027/2028, но трансферните спекулации се засилиха, откакто франчайзът обяви, че е отворен за сделка. Милуоки проучва варианти за размяна на 31-годишния Адетокунбо преди драфта на НБА следващата седмица.

Разговорите с Хийт са се засилили през последните 7-10 дни и гръцкият национал се е концентрирал върху желанието си да облече екипа на Маями Хийт, информира ESPN.

10-кратният участник в Мача на звездите изигра най-малко брой мачове в кариерата си - 36 през сезон 2025/2026, а Милуоки Бъкс пропусна плейофите в НБА за първи път от 2015/2016.

Янис Адетокунбо нарани лявото си коляно на 15 март и не игра до края на сезона. Той изведе Бъкс до шампионска титла в НБА през 2021 година и е лидерът на франчайза за всички времена по изиграни мачове (895), точки (21 531), борби (8 882), асистенции (4 484) и чадъри (1 088).

В Маями Адетокунбо потенциално би могъл да сформира ефективно сътрудничество заедно с трикратния участник в Мача на звездите Бам Адебайо.

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