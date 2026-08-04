Един от новаците в Sesame НБЛ обяви първо попълнение за новия сезон

Новакът в Sesame НБЛ Политехника Дупница обяви първото си ново попълнение за сезон 2026/27. Това е 23-годишният гард-крило Алек Жеков, юноша на БУБА Баскетбол и бивш младежки национал на България.

“БК Политехника Дупница с удоволствие представя първото ново попълнение в състава си за историческия дебют на клуба в Националната баскетболна лига през сезон 2026/27!

Към отбора се присъединява 23-годишният Алек Жеков – български гард, способен да играе и на крилото. Той е юноша на БУБА Баскетбол и бивш младежки национал на България.

През последните три сезона Алек трупа ценен опит в германската ProB, като носи екипите на SV Fellbach Flashers и TSV Oberhaching Tropics. През сезон 2025/26 записва 24 мача, в 22 от които е титуляр, и постига средно по 7,5 точки, 3 борби, 1,6 асистенции и 1,3 откраднати топки за 26,5 минути на среща при 52,9% успеваемост в стрелбата от игра.

Със своята енергия, характер и активна игра и в двете фази Алек напълно отговаря на философията ни да изграждаме отбор от перспективни български състезатели, готови да се борят за всяка топка и всяка победа.

Добре дошъл в семейството на Политехника, Алек! Пожелаваме ти здраве, силен сезон и много незабравими победи с лилаво-оранжевия екип!”, написаха на официалната си страница във Фейсбук дупничани по повод трансфера.

Снимка: BC Polytechnica/Facebook

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