Националките на България до 18 години не дадоха шанс на Швейцария

Националният отбор на България за жени до 18 години надигра категорично Швейцария със 70:49 в среща от Група В на Европейското първенство в Румъния, Дивизия Б.

Момичетата на Лилия Георгиева дръпнаха в резултата още в първата четвърт, която спечелиха с 25:11. На почивката “лъвиците” водеха с 13 точки разлика, а в третия и четвъртия период прибавиха още към преднината си и се поздравиха с втората си победа в три мача от началото на груповата фаза.

България се изкачи на второ място в групата и пред нашия тим е само отборът на Израел, който с доминиращи представяния си гарантира първата позиция в Група В с баланс 4-0.

В сряда България излиза срещу последния в групата Норвегия, който все още няма победа (0-3).

Габриела Коцева поведе “лъвиците” днес с 16 точки, 5 борби, 3 асистенции и 2 откраднати топки. Фатме Кичукова допринесе за победата с 13 точки, а Лидия Йохан Саверио направи много силен мач с 11 точки, 7 борби, 6 асистенции и 4 откраднати топки. Много близо до дабъл-дабъл пък бе Силвия Миленова - 9 точки и 9 борби.

За Швейцария най-резултатна бе Ская Гърданович с 13 точки, а 10 реализира Келия Аков.

Швейцарките са трети в групата с баланс 1-2.

Снимка: ФИБА

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