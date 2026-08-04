Босненски талант подписа със Спартак Плевен

Спартак Плевен продължава селекцията за предстоящия сезон 2026/2027 с босненския състезател Синиша Шорак.

Той е роден на 17 октомври 2002 година в Баня Лука, Босна и Херцеговина.

„Един от най-обещаващите млади центрове в региона вече е част от БК Спартак Плевен.

С височина 209 см, младият център Синиша Шорак пристига в представителния ни отбор след сезони в Босна и Херцеговина и Черна гора. През миналия сезон с тима на Подгорица Бемакс във второто ниво на Адриатическата лига Шорак записва средно по 12.0 точки и 3.6 борби на мач, като реализира впечатляващите 67.2% от стрелбите си за две точки.

Добре дошъл в „Балканстрой“, Синиша!“, написаха от клуба в социалните мрежи.

Преди два дни от Спартак обявиха привличането на черногорското тежко крило Александър Данилович.

Снимка: BC Spartak Pleven/Facebook

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