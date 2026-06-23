Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Защо не се стигна до споразумение между Бостън и Милуоки за Янис

Защо не се стигна до споразумение между Бостън и Милуоки за Янис

  • 23 юни 2026 | 13:42
  • 617
  • 0

Надпреварата за суперзвездата Янис Адетокунбо продължи до последния момент, като в крайна сметка гръцкият феномен се озова в Маями Хийт. Бостън Селтикс бе много близо до привличането му, но сделката се провали в последния момент.

Според Шамс Чарания преговорите са се провалили, защото Бостън е отказал да включи свои млади играчи в размяната с Милуоки Бъкс.

За да си осигурят звездата на "Елените", "Келтите" от Бостън са предложили пакет, съсредоточен около MVP на финалите на НБА за 2024 г. Джейлън Браун и два незащитени избора в първия кръг на драфта.

Въпреки това, от Милуоки са поискали в сделката да бъдат включени и Уго Гонсалес, Бейлър Шайерман, както и допълнителни активи. Селтикс обаче са отказали да изпълнят това искане.

Сагата за бъдещето на Янис Адетокунбо приключи. Сделката е грандиозна!
Сагата за бъдещето на Янис Адетокунбо приключи. Сделката е грандиозна!

В крайна сметка "Горещите" придобиха Янис, предлагайки Тайлър Хиро, Кел'ел Уеър, Хайме Хакес-младши., Каспарас Якучиовнис, 3 избора от първи кръг, 1 размяна на избори и 1 избор от втори кръг.

Джейлън Браун е основна фигура за Селтикс. Ролята му стана още по-важна, когато Джейсън Тейтъм пропусна по-голямата част от сезон 2025/26 поради контузия. Браун записа средно по 28.7 точки, 6.9 борби и 5.1 асистенции на мач, помагайки на Бостън да достигне до второто място в Източната конференция.

Испанският гард Уго Гонсалес показа голям потенциал в защита през дебютния си сезон, като записа средно по 3.9 точки и 3.3 борби в 73 мача. Бейлър Шайерман също допринесе със солидна стрелба от периметъра, реализирайки 39.9% от опитите си отвъд дъгата. В 77 мача той постигна средно по 5.5 точки, 3.5 борби и 1.5 асистенции.

От Милуоки са предпочели офертата на Маями Хийт, тъй като включването на множество млади играчи улеснява пълномащабното преустройство на отбора. Тъй като Джейлън Браун навършва 30 години този октомври, Бъкс щяха да бъдат под натиск незабавно да изградят конкурентен състав около него.

За разлика от това, най-възрастният играч в пакета на Хийт е 26-годишният Тайлър Хиро. Този времеви хоризонт дава на Милуоки гъвкавостта да развива новите си активи, докато те наближават най-добрите си години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Джулиъс Рандъл преминава в Бруклин Нетс като част от сделка, включваща три отбора

Джулиъс Рандъл преминава в Бруклин Нетс като част от сделка, включваща три отбора

  • 23 юни 2026 | 11:25
  • 636
  • 0
Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков от националния отбор в играта на Sportal.bg!

  • 23 юни 2026 | 09:55
  • 5380
  • 12
Сагата за бъдещето на Янис Адетокунбо приключи. Сделката е грандиозна!

Сагата за бъдещето на Янис Адетокунбо приключи. Сделката е грандиозна!

  • 23 юни 2026 | 09:11
  • 15311
  • 3
Далас избра новия си треньор

Далас избра новия си треньор

  • 22 юни 2026 | 18:09
  • 1058
  • 0
Франк Нтиликина вече не е част от Олимпиакос

Франк Нтиликина вече не е част от Олимпиакос

  • 22 юни 2026 | 17:56
  • 1335
  • 0
Фал се сбогува с Олимпиакос: Беше чест за мен, благодаря за всичко

Фал се сбогува с Олимпиакос: Беше чест за мен, благодаря за всичко

  • 22 юни 2026 | 17:34
  • 1061
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор Димитров с успешен старт в Майорка

Григор Димитров с успешен старт в Майорка

  • 23 юни 2026 | 15:05
  • 6997
  • 8
Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

  • 23 юни 2026 | 10:20
  • 9615
  • 20
Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

Левски срещу "болярите" в проверка номер 2

  • 23 юни 2026 | 09:31
  • 6938
  • 26
Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

Англия срещу Гана: „Трите лъва“ търсят ранен билет за елиминациите срещу непредвидимите „черни звезди“

  • 23 юни 2026 | 13:59
  • 938
  • 2
Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

Нови два гола на Холанд и нова победа на Норвегия

  • 23 юни 2026 | 05:00
  • 42907
  • 23
Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

Ботев (Пд) и Генчев започват с контролите

  • 23 юни 2026 | 10:22
  • 5151
  • 4