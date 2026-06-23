Защо не се стигна до споразумение между Бостън и Милуоки за Янис

Надпреварата за суперзвездата Янис Адетокунбо продължи до последния момент, като в крайна сметка гръцкият феномен се озова в Маями Хийт. Бостън Селтикс бе много близо до привличането му, но сделката се провали в последния момент.

Според Шамс Чарания преговорите са се провалили, защото Бостън е отказал да включи свои млади играчи в размяната с Милуоки Бъкс.

За да си осигурят звездата на "Елените", "Келтите" от Бостън са предложили пакет, съсредоточен около MVP на финалите на НБА за 2024 г. Джейлън Браун и два незащитени избора в първия кръг на драфта.

Въпреки това, от Милуоки са поискали в сделката да бъдат включени и Уго Гонсалес, Бейлър Шайерман, както и допълнителни активи. Селтикс обаче са отказали да изпълнят това искане.

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В крайна сметка "Горещите" придобиха Янис, предлагайки Тайлър Хиро, Кел'ел Уеър, Хайме Хакес-младши., Каспарас Якучиовнис, 3 избора от първи кръг, 1 размяна на избори и 1 избор от втори кръг.

Джейлън Браун е основна фигура за Селтикс. Ролята му стана още по-важна, когато Джейсън Тейтъм пропусна по-голямата част от сезон 2025/26 поради контузия. Браун записа средно по 28.7 точки, 6.9 борби и 5.1 асистенции на мач, помагайки на Бостън да достигне до второто място в Източната конференция.

Испанският гард Уго Гонсалес показа голям потенциал в защита през дебютния си сезон, като записа средно по 3.9 точки и 3.3 борби в 73 мача. Бейлър Шайерман също допринесе със солидна стрелба от периметъра, реализирайки 39.9% от опитите си отвъд дъгата. В 77 мача той постигна средно по 5.5 точки, 3.5 борби и 1.5 асистенции.

От Милуоки са предпочели офертата на Маями Хийт, тъй като включването на множество млади играчи улеснява пълномащабното преустройство на отбора. Тъй като Джейлън Браун навършва 30 години този октомври, Бъкс щяха да бъдат под натиск незабавно да изградят конкурентен състав около него.

За разлика от това, най-възрастният играч в пакета на Хийт е 26-годишният Тайлър Хиро. Този времеви хоризонт дава на Милуоки гъвкавостта да развива новите си активи, докато те наближават най-добрите си години.

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Снимки: Gettyimages