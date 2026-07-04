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  3. Кевин де Бройне и Леандро Тросар пропуснаха тренировка на Белгия

Кевин де Бройне и Леандро Тросар пропуснаха тренировка на Белгия

  • 4 юли 2026 | 18:35
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Националният отбор на Белгия ще се изправи не само срещу единадесет футболисти на терена, но и срещу огромното мнозинство от 66-хилядната публика на стадиона в Сиатъл, когато ще играе срещу САЩ в осминафинален сблъсък.

Две от звездите на тима – Кевин де Бройне и Леандро Тросар, не взеха участие в поредната тренировката на отбора.

Воденият от Руди Гарсия тим на Белгия си осигури първото място в група „G“ с актив от пет точки. Впоследствие „червените дяволи“ се промъкнаха през шестнадесетинафиналите, елиминирайки Сенегал след драматичен обрат от 0:2 и победен гол от дузпа на Юри Тилеманс в края на продълженията.

Победителят от двубоя в понеделник в Сиатъл ще срещне Португалия или Испания на четвъртфиналите.

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