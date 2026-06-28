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Селекционерът на Колумбия: Ако пропускаме толкова много положения, ще страдаме повече, отколкото днес

  • 28 юни 2026 | 11:26
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Селекционерът на Колумбия Нестор Лоренсо изрази гордостта си от доминацията на своя отбор през по-голямата част от мача срещу Португалия при равенството 0:0 в последния му двубой от груповата фаза на Мондиал 2026, но предупреди, че състезателите му не трябва да пропускат толкова много положения. Южноамериканците оглавиха класирането в групата и така си осигуриха сблъсък с Гана на 1/16-финалите на Световното първенство в Северна Америка.

Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол
Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

„Това са отбори с елитни играчи и ако пропускаме толкова много положения, ще страдаме повече, отколкото днес. Старахме се много срещу ДР Конго, допуснахме само един гол срещу Узбекистан, но днес не успяхме да отбележим. Искаше ни се да победим, но представянето беше много добро и съм благодарен на футболистите“, заяви Лоренсо след срещата.

Един от най-приятните аспекти на представянето на състава на Нестор Лоренсо беше, че Колумбия успя да направи много атаки, без да се оголи в защита.„Контраатаките ни бяха добри с бързина, която изискваше обаче значителен преход в защитата. Вярвам, че бяхме впечатляващи по начина, по който го направихме. Давинсон Санчес и Джеферсон Лерма изиграха страхотни мачове. Що се отнася до отменения гол, ще кажа на Давинсон следващия път да си направи педикюр“, добави Лоренсо, който беше попитан дали доброто представяне на отбора му срещу един от по-силните състави в Европа ще повиши очакванията в Колумбия.

„Честно казано, вярвам, че хората са обнадеждени. Онзи ден казах, че когато ме наеха, го направиха, за да се класираме, а сега хората искат да спечелим Световното първенство. Така че има надежда, ние също сме обнадеждени, но трябва да работим мач по мач“, обясни селекционерът.

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Снимки: Gettyimages

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