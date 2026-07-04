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Селекционерът на Колумбия: Хареса ми как се защитавахме

  • 4 юли 2026 | 11:43
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Селекционерът на националния отбор на Колумбия по футбол Нестор Лоренсо похвали играчите си за дисциплината им в защита при победата с 1:0 срещу Гана, която им осигури място в осминафиналите на Световното първенство. Според аржентинския специалист бранителите в състава му са имали много важна роля за успеха, тъй като играха напред по терена, а действието се развиваше в противниковото поле през голяма част от мача.

"След като създадохме няколко шанса и не се възползвахме от тях, ми хареса как се защитавахме. Ценя факта, че не страдахме много, освен при очевидните шансове на опонента", обясни Нестор Лоренсо след срещата.

Наставникът изтъкна, че не контузия е причината капитанът Хамес Родригес да бъде изваден на полувремето, описвайки промяната като "тактическа".

Лоренсо очаква двубоят срещу Швейцария в осминафиналната фаза, който е във Ванкувър във вторник от 23:00 часа българско време, да бъде труден заради качеството на футболистите на "кръстоносците”: "Те са много дисциплинирани, но също така имат много добри играчи от халфовата линия напред. Играят много добре. Ще бъде много тежък мач.”

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