Уейн Рууни недоумява решението за отменения гол на Колумбия

Бившият легендарен нападател на Евертън и Манчестър Юнайтед Уейн Рууни остана изумен от решението за засада, отсъдено от VAR по време на сблъсъка между Колумбия и Португалия на Световното първенство. Двубоят от група "K" завърши при нулево равенство, но южноамериканският тим отбеляза гол в добавеното време, вярвайки, че е спечелил мача, само за да види попадението отменено поради засада. Уейн Рууни и останалите анализатори в студиото на BBC не можеха да повярват на решението, взето въз основа на изображенията, показани от VAR. Давинсон Санчес насочи топката с глава в мрежата в последните минути на срещата, като бившият играч на Тотнъм се затича да празнува, преди да види вдигнатия флаг за засада. Изображенията от VAR показаха, че пръстът на крака на защитника е бил в положение на засада при центрирането в наказателното поле. Въпреки това Рууни, Лукас Лейва и Майка Ричардс не се довериха на анимираните графики, показващи засадата на Санчес, заради ъгъла, показан в живото предаване.

„Не приемам това за засада. Дори като гледате кадрите изглежда, че е в редовна позиция. Това виждам и не ме интересува какво ми казват“, каза видимо превъзбуден Рууни.

Лейва и Ричардс бяха напълно съгласни с Рууни, като допълниха, че това решение е нелепо. Въпреки че Колумбия ще бъде разочарована, че не успя да си осигури победата и да запише трети успех от три мача, отборът все пак си гарантира първото място в групата. В първия кръг от фазата на елиминациите колумбийците ще се изправят срещу Гана.

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Феновете в социалните мрежи също изразиха недоумение от решението за засада и потвърждението му от VAR, като мнозина подкрепиха мнението на Рууни и останалите участници в дискусионното студио.

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