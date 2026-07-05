Павлин Иванов: Надявам се да имаме реални шансове да се борим за Европейското

Гардът на България Павлин Иванов остана доволен от мощната победа над Норвегия с 88:57, която осигури на националния отбор продължаване към следващия етап на предварителните квалификации. Той обаче има по-големи амбиции и се надява "лъвовете" да имат сили дори да се класират на Европейското през 2029 г.

"Трябваше да покажем, че там направихме грешка, както и преди няколко години. Абсолютно по същия начин подходихме първия мач - те пак си ни биха. После дойдоха тук и пак ги бихме с 20-30 точки. Важно бе да покажем, че това е било грешка", започна Иванов.

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"Те дойдоха без двамата си най-добри играчи, няма какво да си кривим душата. Предния мач единият имаше 30, а другият 10-15 точки, така че това си е 40 точки, които нашата цел щеше да е да ги лимитираме. Мисля, че пак щяхме да ги победим, просто те ни го направиха по-лесно", продължи той.

Не бе подмината и темата за включването на голямата звезда Александър Везенков.

"Везенков винаги дава много, както на терена, така и извън него. Видяхте - в нападение и в защита нямаше какво да се старае и той и отборът като цяло. В началото подходихме сериозно, отворихме бързо разликата и се получиха нещата", допълни баскетболистът.

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Той бе помолен да коментира и представянето на младите играчи, които получиха повече шанс за изява.

"Младите са добре, трябва повече търпение за тях. Има и такива мачове. Трябваше да си изчака момента (б.р. - Гавалюгов), но няма никакъв проблем, това е част от израстването", смята Павлин.

"Надявам се да имаме реални шансове да се борим за Европейско, а не само да влезем в групата. Но нека вървим стъпка по стъпка, да сме здраво стъпили на краката. Чакаме следващата група да видим срещу кого ще се паднем и ако можем да я спечелим. Ако не, има и друго лято и ще се борим там, но се надявам да я минем", завърши Иванов.

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Снимки: Sportal.bg