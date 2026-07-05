Андрей Иванов: Когато Везенков е на терена, това ни дава спокойствие

Центърът Андрей Иванов заяви след убедителната победа над Норвегия в Ботевград в мач от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029, че присъствието на Александър Везенков в състава е вдъхнало спокойствие на отбора.

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"Почти месец се подготвяхме за този мач. Смятам, че добре сме се подготвили, резултатът го показва. Идването на Сашо Везенков ни даде едно спокойствие. Да, трябва да отбележим, че на отбора на Норвегия им липсваха двама основни играчи, но пак казвам - резултатът показва, че отборът се е подготвил много добре", сподели Иванов.

Пълното изказване на центъра на Балкан можете да проследите във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg