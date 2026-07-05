Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

Александър Везенков направи силен мач за националния ни отбор при победата с 88:57 срещу Норвегия в Ботевград в квалификационна битка за място на ЕвроБаскет 2029. След мача крилото на Олимпиакос заяви, че планира да помогне на "лъвовете" и в квалификационния прозорец в края на август.

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"Винаги е хубаво да се играе в Ботевград, за националния отбор. Чувството е различно, защото е по-рядко. Мачът не предложи голяма интрига на феновете, но важното е, че си свършихме работата и че продължаваме напред. Пред младите има много път, трябва да работят, да са здраво стъпили на земята и да се развиват. Те са бъдещето на българския баскетбол и само с работа могат да постигнат това, което искат.

Август месец ще бъде с отбора, първенствата няма да са започнали. Оттам нататък, знаете, че за прозорците през ноември и февруари най-важното е да сме здрави, така че не мога да кажа отсега, но имаме шансове, отборите са напълно преодолими, не са чак такива страшилища. Трябва да сме спокойни, да видим кои са противниците и да играем наравно с тях.

Цялото интервю с голямата звезда на българския баскетбол можете да проследите във видеото по-долу.

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Снимки: Борислав Трошев