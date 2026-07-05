Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Бразилия - Норвегия
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

Везенков: Ще бъда в отбора и през август, имаме шансове, противниците не са чак такива страшилища

  • 5 юли 2026 | 22:38
  • 242
  • 0

Александър Везенков направи силен мач за националния ни отбор при победата с 88:57 срещу Норвегия в Ботевград в квалификационна битка за място на ЕвроБаскет 2029. След мача крилото на Олимпиакос заяви, че планира да помогне на "лъвовете" и в квалификационния прозорец в края на август.

32 България 88:57 Норвегия

"Винаги е хубаво да се играе в Ботевград, за националния отбор. Чувството е различно, защото е по-рядко. Мачът не предложи голяма интрига на феновете, но важното е, че си свършихме работата и че продължаваме напред. Пред младите има много път, трябва да работят, да са здраво стъпили на земята и да се развиват. Те са бъдещето на българския баскетбол и само с работа могат да постигнат това, което искат.

Август месец ще бъде с отбора, първенствата няма да са започнали. Оттам нататък, знаете, че за прозорците през ноември и февруари най-важното е да сме здрави, така че не мога да кажа отсега, но имаме шансове, отборите са напълно преодолими, не са чак такива страшилища. Трябва да сме спокойни, да видим кои са противниците и да играем наравно с тях.

Цялото интервю с голямата звезда на българския баскетбол можете да проследите във видеото по-долу.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Трошев

Още от Баскетбол

Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

  • 5 юли 2026 | 21:08
  • 35153
  • 52
Националите по баскетбол на колички завършиха осми на Еврошампионата в Хърватия

Националите по баскетбол на колички завършиха осми на Еврошампионата в Хърватия

  • 5 юли 2026 | 19:14
  • 547
  • 1
Валенсия официално се раздели с голямата си звезда, топката е в Олимпиакос

Валенсия официално се раздели с голямата си звезда, топката е в Олимпиакос

  • 5 юли 2026 | 17:27
  • 1686
  • 0
Пълна "Арена Ботевград" очаква националите за важния мач срещу Норвегия

Пълна "Арена Ботевград" очаква националите за важния мач срещу Норвегия

  • 5 юли 2026 | 15:16
  • 1487
  • 0
Всичко или нищо за България срещу Норвегия

Всичко или нищо за България срещу Норвегия

  • 5 юли 2026 | 07:06
  • 19620
  • 16
Маргарита Маринкова пред Sportal.bg: Енергията на публиката ни помогна

Маргарита Маринкова пред Sportal.bg: Енергията на публиката ни помогна

  • 4 юли 2026 | 21:27
  • 1970
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

Везенков поведе България, "лъвовете" схрускаха "викингите" в Ботевград!

  • 5 юли 2026 | 21:08
  • 35153
  • 52
Съставите на Бразилия и Норвегия, Мартинели започва за "селесао"

Съставите на Бразилия и Норвегия, Мартинели започва за "селесао"

  • 5 юли 2026 | 21:56
  • 2953
  • 11
ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

ЦСКА с мощен трансферен удар - взе играч, за когото са давани 25 милиона евро

  • 5 юли 2026 | 19:52
  • 42922
  • 140
Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

Никола Цолов с историческа победа на "Силвърстоун"

  • 5 юли 2026 | 14:10
  • 64520
  • 117
Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

Шарл Леклер спечели драматичната Гран При на Великобритания пред Ръсел и Хамилтън

  • 5 юли 2026 | 18:32
  • 24020
  • 32