Мо Вагнер официално е играч на Бруклин

Бруклин Нетс подписа многогодишен договор с ветерана Мориц Вагнер. Условията не бяха официално разкрити, но ESPN съобщи, че сделката е за две години и за сумата от 19 милиона долара.

29-годишният Вагнер прекара последните повече от пет сезона в Орландо Меджик. Нетс са негов пети отбор от НБА. 198-сантиметровият роден в Германия баскетболист има средно по 6,9 точки и 3,2 борби в 36 мача от пейката на Меджик през сезон 2025-2026.

Вагнер има средно по 9,0 точки, 3,9 борби и 16,2 минути игра в кариерата си в 399 мача (57 като титуляр) с Лос Анджелис Лейкърс (2018-2019), Вашингтон Уизардс (2019-2021), Бостън Селтикс (2021) и Меджик (2021-2026).

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