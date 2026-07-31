Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Мо Вагнер официално е играч на Бруклин

Мо Вагнер официално е играч на Бруклин

  • 31 юли 2026 | 20:29
  • 276
  • 0
Мо Вагнер официално е играч на Бруклин

Бруклин Нетс подписа многогодишен договор с ветерана Мориц Вагнер. Условията не бяха официално разкрити, но ESPN съобщи, че сделката е за две години и за сумата от 19 милиона долара.

29-годишният Вагнер прекара последните повече от пет сезона в Орландо Меджик. Нетс са негов пети отбор от НБА. 198-сантиметровият роден в Германия баскетболист има средно по 6,9 точки и 3,2 борби в 36 мача от пейката на Меджик през сезон 2025-2026.

Вагнер има средно по 9,0 точки, 3,9 борби и 16,2 минути игра в кариерата си в 399 мача (57 като титуляр) с Лос Анджелис Лейкърс (2018-2019), Вашингтон Уизардс (2019-2021), Бостън Селтикс (2021) и Меджик (2021-2026).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Спартак Плевен обяви първото си попълнение за новия сезон

Спартак Плевен обяви първото си попълнение за новия сезон

  • 31 юли 2026 | 16:44
  • 1026
  • 2
България с два отбора на турнира Словения Бол

България с два отбора на турнира Словения Бол

  • 31 юли 2026 | 15:59
  • 432
  • 0
Партизан официално привлече гард от идеалния отбор на ЕвроКъп

Партизан официално привлече гард от идеалния отбор на ЕвроКъп

  • 31 юли 2026 | 15:47
  • 426
  • 0
Селекцията на Локо Пловдив продължава с американско крило

Селекцията на Локо Пловдив продължава с американско крило

  • 31 юли 2026 | 14:48
  • 940
  • 0
Ето кога юношеските национали до 18 години излизат срещу Латвия

Ето кога юношеските национали до 18 години излизат срещу Латвия

  • 31 юли 2026 | 14:25
  • 782
  • 0
Бивша НБА звезда поема собствеността на баскетболния Монако

Бивша НБА звезда поема собствеността на баскетболния Монако

  • 31 юли 2026 | 14:06
  • 1220
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
  • 22071
  • 106
Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

  • 31 юли 2026 | 20:56
  • 15035
  • 29
11-те на ЦСКА 1948 и Арда, четирима титуляри-майстори от победата над Търнава

11-те на ЦСКА 1948 и Арда, четирима титуляри-майстори от победата над Търнава

  • 31 юли 2026 | 20:29
  • 2505
  • 2
Венци 20 минути сред ултрасите - говорят си, но и му скандират "Оставка"

Венци 20 минути сред ултрасите - говорят си, но и му скандират "Оставка"

  • 31 юли 2026 | 19:25
  • 7538
  • 15
ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

ЦСКА разясни за абонаментните карти за "Армията", ще носят образите на Димитър Пенев и Георги Велинов

  • 31 юли 2026 | 17:04
  • 10002
  • 45
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 31394
  • 153