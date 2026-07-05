Любо Минчев се шегува с Боби Младенов, обясни какво се случва с Умоджа Гибсън

Селекционерът на България Любомир Минчев коментира победата над Норвегия с 88:57 в мач от първата фаза на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

Преди началото на изказването си опитният специалист имаше кратка приятелска закачка с гарда Борислав Младенов.

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"Бяхме разбрали един ден по-рано, че двама от най-добрите им играчи ще отсъстват. Те се бяха класирали предварително с победата си над Армения, независимо дали щяха да победят или загубят тук, така че бяха дали почивка на двама от най-добрите си играчи. На базата на това те имаха проблеми в нападение, а ние изиграхме един добър мач, особено от самото начало", сподели Минчев.

Той коментира и темата за новия натурализиран американски гард Умоджа Гибсън, който вече дебютира, макар и в неофициална среща срещу Северна Македония, за националния ни тим, но днес не игра срещу Норвегия, тъй като все още не всичко около българския му паспорт е изчистено докрай документално. Освен това, за него се смята, че е пред договор с испанския гранд Барселона в Евролигата, което също би могло да се окаже пречка за чуастието му в представителния ни тим. "Това е въпрос на договорки, които трябва да се направят, както с Барселона, така и със самия играч, ако действително се стигне до такъв договор", сподели по тази тема треньорът.

Цялото изказване на Минчев можете да проследите във видеото по-долу.

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