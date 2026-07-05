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Гледайте на живо: Мондиал 2026, преди Бразилия - Норвегия
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  3. Боби Младенов: Всеки допринесе, но е много по-лесно да се играе с Везенков

Боби Младенов: Всеки допринесе, но е много по-лесно да се играе с Везенков

  • 5 юли 2026 | 22:14
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Гардът Борислав Младенов бе сред най-добрите за българския национален отбор при победата над Норвегия в предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029.

"Играхме по начина, по който трябваше да играем в транзиция, нападение и защита. Мисля, че свършихме доста добра работа и спечелихме мача.

32 България 88:57 Норвегия

Сашо доста ни помага, но и ние, играчите, трябваше да се вдигнем като цяло. Везенков наистина много ни помага, най-добрият играч в Европа, но всеки от играчите трябваше да свърши своята работа. Всеки допринесе с нещо, но със Сашо (Везенков) е много по-лесно да се играе", коментира синът на легендата Георги Младенов.

Цялото интервю с гарда на Апоел Тел Авив можете да проследите във видеото по-долу.

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Снимки: Борислав Трошев

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