Спартак Плевен обяви второ ново попълнение

Баскетболен клуб Спартак Плевен представи втория си нов играч за сезон 2026/2027 - Стефан Михайлов, съобщиха от отбора.

"Добре дошъл в Спартак Плевен, Стефан Михайлов! Ново попълнение в подкошието на нашия тим! С гордост ви представяме един от най-обещаващите млади български таланти - 21-годишния Стефан Михайлов. Висок 201 см, той е юноша на Балкан, преминал през престижните европейски школи на Цървена звезда (Сърбия) и Рациофарм Улм (Германия). Националът на България за подрастващи идва в Плевен, готов за сериозен пробив в НБЛ", написаха от състава в социалните мрежи.

През миналият сезон Стефан Михайлов беше част от тима на Ботев Враца.

Вчера Спартак Плевен обяви трансфера на Александър Матушев.

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