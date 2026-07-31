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Официално: Марио Хезоня се завърна в НБА

  • 31 юли 2026 | 19:01
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Официално: Марио Хезоня се завърна в НБА

След дълга лятна сага, всичко най-накрая приключи – Марио Хезоня е най-новото попълнение на Кливланд Кавалиърс. Новината беше потвърдена официално от клуба в социалните мрежи.

Хезоня се завръща в НБА за първи път от сезон 2019/20, след като през последните шест години игра професионално в Гърция, Русия и Испания.

За последно той беше част от Реал Мадрид през сезон 2025/26, като взе участие в 80 мача (71 като титуляр) в Евролигата, Лига Ендеса, Купата на Испания и Суперкупата на страната. Той записа средни показатели от 15.0 точки, 4.3 борби и 2.1 асистенции за 23.1 минути игра, като същевременно демонстрира 84.8% успеваемост от наказателната линия.

По време на четирите си сезона с Реал Мадрид (2022-26), Хезоня помогна на клуба да спечели титлата в Евролигата през 2023 г., беше избран във втората петица на Евролигата през 2024 г. и беше обявен за "Най-полезен играч" на Лига Ендеса за сезон 2025/26. Той също така допринесе за двете поредни титли на Реал Мадрид в испанското първенство през 2024 и 2025 г., които се прибавят към двете титли на Испания, спечелени с Барселона през 2012 и 2014 г.

Освен това, през единствения си сезон с Панатинайкос през 2021 г., Хезоня помогна на отбора да спечели шампионата на Гърция.

В петте си сезона в НБА (2015-20), 31-годишният баскетболист изигра 330 мача (69 като титуляр) за Орландо, Ню Йорк и Портланд, записвайки средно по 6.9 точки и 3.1 борби за 18.5 минути на паркета. Той също така участва в пет мача от плейофите с Трейл Блейзърс през 2020 г.

Роденият в Хърватия Хезоня беше избран под номер пет в драфта на НБА през 2015 г. от Орландо Меджик, което го прави един от най-високо избраните хърватски играчи в историята на лигата.

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Снимки: Imago

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