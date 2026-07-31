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Париж подсили подкошието си с играч с опит в НБА

  • 31 юли 2026 | 20:19
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Париж подсили подкошието си с играч с опит в НБА

Париж родължава с преструктурирането на състава си за следващия сезон. След изненадващото привличане на Ти Джей Уорън, парижкият тим обяви и подписването с бившия играч от НБА Ализи Джонсън.

С цел да подсили зоната под коша за предстоящия сезон в Евролигата, Париж добавя американския баскетболист, който има 60 мача опит в най-силното първенство в света.

Джонсън, който е на 30 години и висок 206 см, играе колежански баскетбол за университета Мисури Стейт, преди да стане професионалист с Индиана Пейсърс и техния филиал в G Лигата, Индиана Мед Антс, през сезон 2018/19.

След периоди в няколко отбора от G Лигата, той натрупва международен опит с Атлетикос де Сан Херман (Пуерто Рико), Кавазаки Блу Тъндърс (Япония) и Шънджън Авиейтърс (Китай).

Това ще бъде първият досег на Ализи Джонсън с европейския баскетбол, като той ще направи своя дебют директно в Евролигата. Американецът е мощен център с добри умения за борба под коша и способност да нанася щети в близост до ринга.

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