Костинброд спечели първата си проверка

ОФК Костинброд спечели първата си контрола по време на предсезонната подготовка. Тимът надделя с 1:0 в гостуването си на ФК Банско.

Единственото попадение в срещата, изиграна от 11:00 часа на стадион „Свети Петър“ в Банско, беше дело на Мартин Зимбилев. Той се разписа през първото полувреме.

Футболистите на „сините“, които взеха участие в сблъсъка, си разделиха по едно полувреме.

В следващата си проверка костинбродци гостуват на ФК Кюстендил. Мачът е в събота, 11-ти юли, от 10:30 часа на стадион „Странджата“ в Кюстендил.

Списък с приятелските мачове на Костинброд по време на предсезонната подготовка:

04.07 – Банско – Костинброд – 0:1

11.07 – Кюстендил – Костинброд – 10:30 часа, стадион „Странджата“, Кюстендил

15.07 – Костинброд – ЦСКА III

18.07 – Костинброд – Миньор (Перник)

25.07 – Костинброд – Национал (София)

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