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Росен Крумов за сезона на ОФК Костинброд

  • 4 юни 2026 | 07:23
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Росен Крумов за сезона на ОФК Костинброд

През миналото лято, ОФК Костинброд се завърна в Югозападната Трета лига и приключи 11-и в току що завършилата кампания.

Равносметката направи пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на клуба.

„Стартирахме като едновременно и градихме отбор в движение. Селекцията закъсня доста. Логично беше да има амплитуди в представянето. С този потенциал на състава можеше да постигнем повече. Да финишираме в призовата шестица. Знаем причините, които ни попречиха. 95 на сто от головете във вратата ни бяха плод на индивидуални грешки, които допуснаха футболистите ни. Много ни ощетиха и съдиите. Като за първа година в Трета лига, не сме недоволни. За следващият сезон целите ни ще са доста по-високи. Трябва да сме конкурентни на най-добрите в групата“.

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