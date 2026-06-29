В 18:30 часа започва ОФК Костинброд

Едноименният тим на Костинброд дава начало на подготовката си за предстоящия сезон на Югозападната Трета лига. Тази вечер в 18:30 часа ще се явят 26 футболисти за първата тренировка. В хода на процеса ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

4 юли: Банско – ОФК Костинброд

11 юли: ФК Кюстендил – ОФК Костинброд

15 юли: ОФК Костинброд – ЦСКА III (София)

18 юли: ОФК Костинброд – Миньор (Перник)

25 юли: ОФК Костинброд – Национал (София)

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