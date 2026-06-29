В 18:30 часа започва ОФК Костинброд

Едноименният тим на Костинброд дава начало на подготовката си за предстоящия сезон на Югозападната Трета лига. Тази вечер в 18:30 часа ще се явят 26 футболисти за първата тренировка. В хода на процеса ще се играят приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
4 юли: Банско – ОФК Костинброд
11 юли: ФК Кюстендил – ОФК Костинброд
15 юли: ОФК Костинброд – ЦСКА III (София)
18 юли: ОФК Костинброд – Миньор (Перник)
25 юли: ОФК Костинброд – Национал (София)