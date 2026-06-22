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Мащабна селекция в ОФК Костинброд

  • 22 юни 2026 | 12:46
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Мащабна селекция в ОФК Костинброд

Кипи усилена работа по комплектоване на състава на едноименния тим на Костинброд за предстоящия сезон на Югозападната Трета лига. Седем нови попълнения вече са в отбора. Стана въпрос за Аспарух Смилков от Беласица (Петрич), Кристиян Атанасов от Спортист (Своге), Даниел Гогов от Пирин (Разлог), Васил Василев от Ботев (Ихтиман), вратаря Калоян Петков и халфа Кирил Янакиев, двамата идват от Оборище (Панагюрище). В Костинброд се завръща и Стефан Методиев. Очакват се още нови играчи.

С ОФК Костинбрад вече се разделиха десетима, играли за отбора през последната кампания. Става въпрос за Радослав Василев, Мартин Тошев, Георги Пашов, Кристиян Николов, Николай Маринов, Джулио Чарлов, Александър Добчев, Владимир Тенев, Андрей Димитров и Николай Цуцуманов Мартинез.

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