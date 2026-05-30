Шестима от Костинброд не са на разположение на треньора Валентин Валентинов

  • 30 май 2026 | 09:12
ОФК Костинброд гостува на третия тим на ЦСКА в последния си мач за сезон 2025/26. Двубоят от 34-ия кръг на Югозападната Трета лига е утре, 30-ти май, от 16 часа. След успеха над дублиращия състав на Левски в последното си домакинство тимът е вдъхновен да преследва дубъл от победи срещу ЦСКА III и да финишира кампанията по възможно най-добрия начин.

За тази цел обаче цели шестима футболисти няма да могат да помогнат. Кристиян Николов и Николай Маринов са с националния отбор на България по минифутбол. Джулио Чарлов е контузен, а не напълно възстановени са Мартин Зимбилев и вратарят Валентин Галев.

Аут поради наказание е Асен Георгиев.

Същевременно след изтърпяна санкция се завръщат Стоян Гозе и Любомир Сарафски.

