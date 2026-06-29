Костинброд представи 43-годишен нападател с над 100 мача в елита

ОФК Костинброд се подсили с нови две попълнения това лято. Тимът привлече опитния голмайстор Деян Христов и халфа Йоан Маринов.

Христов е на 43 години и е доказано име в българския футбол. Централният нападател има близо 100 мача в елита и над 200 във Втора лига, а за последно беше част от Струмска слава (Радомир), към който се присъедини през пролетта след разпадането на Витоша (Бистрица).

Йоан Маринов пристига от Ботев (Ихтиман), с който изпрати много силна кампания 2025/26 и триумфира с Купата на Аматьорската лига. Той е на 27 години и също има опит в професионалния футбол у нас.

Пожелаваме много успех и на двамата с екипа на ОФК Костинброд през новия сезон 2026/27!

Припомняме, че днес костинбродци започват своята лятна подготовка. Първото занимание на тима е от 18:30 часа на стадион „Георги Бенковски“ в квартал „Маслово“, а в събота предстои и първия приятелски двубой срещу тима на Банско.



колаж: ofckostinbrod.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google