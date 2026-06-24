Дани Младенов и Димитър Илиев продължават в Трета лига

ОФК Костинброд се подсили с двама много опитни състезатели. Това са Даниел Младенов и Димитър Илиев, които пристигат от Кюстендил.

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Младенов е на 39 години и играе като нападател. Зад гърба си той има близо 400 двубоя в професионалния футбол у нас. За последно той изпълняваше ролята на играещ треньор в отбора на Кюстендил.

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Димитър Илиев също е на 39 г. и е полузащитник, който съвместяваше дейността на изпълнителен директор и футболист на кюстендилци. Илиев е с над 250 двубоя в професионалния футбол у нас и солиден опит в Северна Македония.

"Пожелаваме успех и на двамата с екипа на ОФК Костинброд 2012!", написаха от клуба.

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