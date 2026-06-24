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Дани Младенов и Димитър Илиев продължават в Трета лига

  • 24 юни 2026 | 13:26
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Дани Младенов и Димитър Илиев продължават в Трета лига

ОФК Костинброд се подсили с двама много опитни състезатели. Това са Даниел Младенов и Димитър Илиев, които пристигат от Кюстендил.

Дани Младенов напуска Кюстендил, още две знакови фигури си тръгват от клуба
Дани Младенов напуска Кюстендил, още две знакови фигури си тръгват от клуба

Младенов е на 39 години и играе като нападател. Зад гърба си той има близо 400 двубоя в професионалния футбол у нас. За последно той изпълняваше ролята на играещ треньор в отбора на Кюстендил.

Мащабна селекция в ОФК Костинброд
Мащабна селекция в ОФК Костинброд

Димитър Илиев също е на 39 г. и е полузащитник, който съвместяваше дейността на изпълнителен директор и футболист на кюстендилци. Илиев е с над 250 двубоя в професионалния футбол у нас и солиден опит в Северна Македония.

"Пожелаваме успех и на двамата с екипа на ОФК Костинброд 2012!", написаха от клуба.

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