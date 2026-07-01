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  3. Огромен интерес към първия мач на ЦСКА, "червените" отвориха нов сектор с 8500 места

Огромен интерес към първия мач на ЦСКА, "червените" отвориха нов сектор с 8500 места

  • 1 юли 2026 | 21:32
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Поради огромния интерес към предстоящия двубой срещу Дери Сити, ЦСКА пусна в продажба и билетите за сектор В. Цената на пропуските за този сектор е 15 евро.

Билети могат да бъдат закупени онлайн, на касите на Националния стадион „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (10:00–19:00 ч., а в деня на мача – от 12:00 ч. до началото на второто полувреме), както и в официалния магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12 (10:00–19:00 ч.).

"Нека заедно превърнем Националния стадион в червена крепост и подкрепим отбора в първата европейска битка за сезона!", призова ЦСКА.

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