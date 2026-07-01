ЦСКА пусна в продажба билетите за мача с Дери Сити

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Билетите за предстоящия домакински двубой на ЦСКА от първия квалификационен кръг на Лига Европа срещу Дери Сити вече са в продажба. Срещата ще се играе на 9 юли (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" от днес (работно време 10:00-19:00 ч.) до деня на мача, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме. Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

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Цените на билетите са както следва:



• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро

• Сектор А, Ложи – 25 евро

• Сектор А – 20 евро

• Сектор Г – 12 евро

• Сектор Б, блок 25, 26 (гости) – 12 евро.

В деня на мача (9 юли) ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко" (от 12:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

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"Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя. Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн, както и 2 часа преди началото на двубоя на специално обособена каса пред вход 9 на Националния стадион „Васил Левски“. Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 19:30 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 8 юли, 12:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 20:00 ч."

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