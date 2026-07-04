Промяна в номерата в ЦСКА - Цварц взе десетката на Якимов, Гецата и Мето Деянов

В ЦСКА има няколко размествания при разпределението на номерата в състава. Централният нападател Жоел Цварц ще играе е с №10, а досегашният притежател на емблематичната "десетка" - Макс Ебонг, е избрал №7, освободен от Улаус Скаршем, който напусна.

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Друг от новите играчи, защитникът Тамиму Уору, ще носи №3. Междувременно Андрей Йорданов сменя ще облече №19, който остана свободен след трансфера на Иван Турицов в Динамо Батуми.

ЦСКА завърши лятната подготовка с 3:0 над Марек и в четвъртък ще се изправи срещу Дери Сити в Лига Европа в първия си официален мач за годината.

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