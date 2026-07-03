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Ботев (Враца) обяви два трансфера

  • 3 юли 2026 | 16:11
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Ботев (Враца) обяви два трансфера

Ръководството на Ботев (Враца) обяви трансферите на Сейни Санянг и Абдула Кичуков. Бранителят и талантливият халф идват от ЦСКА.

"Част от Ботев - Сейни Санянг и Абдула Кичуков!

Сейни Санянг ще продължи да носи зеления екип, след като договорът му за преотстъпване от ЦСКА бе удължен. Крайният бранител бе част от Ботев през пролетния дял на сезон 2025/26, като записа 18 мача, отбеляза 2 гола и добави 1 асистенция.

Към нашия отбор се присъединява и Абдула Кичуков.

19-годишният халф също пристига под наем от ЦСКА, след като през миналия сезон изигра 29 мача за дублиращия тим на "червените" във Втора лига.

Успех със зелената фланелка, момчета! С Ботевска воля, с Ботевски дух", написаха от клуба.

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