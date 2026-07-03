ЦСКА близо до изходящ трансфер - извадиха играча от състава

ЦСКА е на път да осъществи изходящ трансфер. Крилото Матиас Фаетон може съвсем скоро да напусне “червените” и поради тази причина не взе участие в последната проверка на тима преди официалните мачове - победата с 3:0 над Марек. Фланговият футболист от Гваделупа бе под наем в швейцарския Цюрих през миналия сезон, но в началото на подготвоката се завърна при “червените”.

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“За Фаетон се водят разговори с друг клуб и това е причината днес да не вземе участие в мача”, обяви наставникът на тима Христо Янев след проверката с дупничани.

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