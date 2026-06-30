Уокър: Дали Мареска ще бъде Пеп още в първата си година? Определено не

Бившият футболист на Манчестър Сити Кайл Уокър определи Енцо Мареска като правилния човек за мениджърския пост на “Етихад”. Вчера “гражданите” обявиха официално италианеца като наследник на Джосеп Гуардиола, който бе там десет години и записа впечатляващи успехи начело на клуба.

“Мисля, че най-важното в присъединяването на Еннцо е, че той познава философията на клуба, знае тънкостите и какво означава за феновете, а това е важно. Той все още трябва да се докаже, че може да бъде правилният за тази работа, защото не е лесно да влезеш в обувките на Пеп, мога да ви уверя в това. Той беше там десет години и изгради династия. Невероятно е какво всъщност постигнахме за толкова кратко време, за което на други клубове им трябват много години. Не бива да забравяме, че Енцо беше в отбора, спечелил требъл, и беше страхотен човек. Приятно е да си около него. Той беше истински мост между играчите и мениджъра, след като Микел Артета напусна, за да поеме Арсенал. Енцо бе първо в отбора за развитие, а след това и в първия отбор.

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Дали той ще бъде Пеп Гуардиола още в първата си година? Определено не. Но в следващите, ако остане там, да не надяваме, че може да постигне това, което направи Пеп. Подходът му трябва да е различен от този, който имаше, когато беше просто асистент. Тогава бе човек, на когото можехме да се опрем, можехме да се обърнем към него, ако не играем и да получим повече информация, той ни я даваше. Винаги намираше време и показваше голямо уважение към играчите.

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Очевидно е, че сега има нови хора, това не е онзи отбор, който спечели требъла. Той е бивш футболист, но също така е научил много от Пеп за тези няколко години и след това се разви, постигайки успехи. Справи се добре в Лестър, в Чемпиъншип. Не знам какво научи в Челси, но спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство. След това какво стана и дали напусна или бе уволнен? Явно не завърши така, както искаше. Сега има шанс в Сити и времето ще покаже дали е правилният човек. Разполага с добра група футболисти, но трябва да намерят баланса, за да постигнат успехи”, заяви Кайл Уокър.

Енцо Мареска води Челси в продължение на година и половина, но напусна “Стамфорд Бридж” на първи януари тази година, като още тогава се появиха информации, че причината е именно преговори с Манчестър Сити. Вчера лондончани излязоха с доста агресивна позиция, нападайки италианеца, че е провалил сезона на клуба.

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Снимки: Gettyimages