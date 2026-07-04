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Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Етър
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  3. Кирилов и Митков висят за Борац

Кирилов и Митков висят за Борац

  • 4 юли 2026 | 09:34
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Радослав Кирилов и Асен Митков получиха картотеки за мачовете с Борац Баня Лука, но все още лекуват контузии и не е ясно дали ще се възстановят до първата среща. Левски гостува в Босна и Херцеговина във вторник от 21:30 часа.

Левски без Сангаре срещу Борац
Левски без Сангаре срещу Борац

Двамата вчера не тренираха с отбора. Хулио Веласкес обаче не е притеснен от тяхното отсъствие, след като вече има достатъчен избор на фланга и в средата на терена. Испанският треньор може да избира измежду новите попълнения Рейналдо и Давид Кусо на крилото, както и Армстронг Око-Флекс, Евертон Бала и Адриян Райчев. В средата към Акрам Бурас и Гашпер Търдин пък се присъединиха Мехди Мубарик и Сержиньо.

Капитанът на Левски подписа нов договор
Капитанът на Левски подписа нов договор

Веласкес привика вчера и момче от втория тим на Левски. Става дума за универсалния Антон Манов, който е роден през 2008 година. Юношата на "сините" играе като бек и вътрешен халф, но има мачове и на позицията централен защитник. Първа тренировка с тима пък направи левият бранител Алекс Сентейес.

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