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Мондиал 2026: Австралия - Египет
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  3. Ботев (Враца) и Бейтар не се победиха в контрола

Ботев (Враца) и Бейтар не се победиха в контрола

  • 3 юли 2026 | 21:09
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Ботев (Враца) и Бейтар не се победиха в контрола

Ботев (Враца) направи равенство 2:2 с вицешампиона на Израел Бейтар Йерусалим в третата си лятна контрола, която се игра в Правец.

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Израелският тим поведе в 7-ата минута, когато се разписа Тимоти Моци, но в 14-ата Мартин Петков изравни резултата с хубав удар от движение. Няколко минути по-късно гол на Лазар Боянов не бе зачетен заради засада.

В 27-ата минута Касим Хаджи бе фаулиран в наказателното поле на Бейтар и Мартин Петков вкара втория си гол от дузпа. Малко преди почивката обаче Анса от състава на Бейтар изравни резултата.

През втората част головите положения бяха по-малко и мачът завърши без повече попадения.

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