Ботев (Враца) подписа нов договор с вратаря си

Ботев (Враца) обяви, че клубът е подписал нов договор с Марин Орлинов. Вратарят пристигна през зимата в отбора и изигра 15 среща през миналия полусезон. Сега той ще носи екипа на Ботев и през следващата кампания.

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Ето какво пишат от клуба:

Марин Орлинов остава в Ботев!

Вратарят продължава в клуба и ще бъде част от нашия отбор и през следващия сезон.

Марин пристигна във Враца през зимата, изигра 15 мача със зеления екип и имаше важна роля за силното представяне на Ботев през изминалия сезон.

Успех, Марин!

С Ботевска воля, с Ботевски дух!

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