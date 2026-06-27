Симов: Надявам се за следващите контроли да имаме повече футболисти

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели първите си впечатления след равенството 1:1 срещу Левски в контролна среща, която се проведе в Правец.

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"Не мисля, че е чак толкова важно в тази контролна среща дали си победил, или не. Аз съм доволен от играта на отбора, противопоставихме се добре. Имаме доста проблеми с окомплектоването на състава, доста футболисти бяха принудени да играят по 90 минути.



За първа контролна среща не е добре, имаме проблеми в тренировъчния процес. Очакваме да дойдат нови футболисти, но не знаем кога. Надявам се за следващите контроли да имаме повече футболисти, защото в контролите натоварването е по-голямо. Трябва да се съобразяваме, но най-радостно е, че няма контузени.



Ще се опитаме да надградим. С щаба си говорихме, че трябва да дадем нещо повече на отбора, на футболистите. Миналата година направихме добър сезон, не успяхме да влезем в осмицата, тази година ще опитаме да го направим", заяви треньорът на врачани.

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Снимки: Владимир Иванов