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ЦСКА е все по-близо до привличането на трети нов

  • 3 юли 2026 | 09:51
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ЦСКА действа по трансфер №3, който е много близо. Бъдещото ново попълнение вече е в София за медицински прегледи и подпис. Според “Мач Телеграф” става дума за десен бек, който е чужденец и ще бъде конкуренция на Пастор за титулярно място. Въпросният футболист е с отлична визитка и е гласен за титуляр. От клуба пазят в тайна името му, но има вероятност да става дума за защитника на Естудиантес Ерик Меса. Медиите в страната му спрягаха името с това на ЦСКА през последния месец.

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Припомняме, че старши треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви, след като отборът се прибра от лагера в Австрия, че клубът ще привлече още нови попълнения, но те няма да са много. Янев дори каза, че те ще са „съвсем малко“, но от висока класа и ще дойдат скоро.

До момента ЦСКА привлече двама нови, които вече показват страхотни неща – Жоел Цвсрц и Стефано Сенси. Първият заби два гола в контролите, след като оформи отличен тандем с Йоанис Питас. Италианецът пък още в първия си мач за ЦСКА, контролата с полския Одра, спечелена с 3:2, показа, че може да бъде лидер на „червените“.

Очаква се трансфер №3 на ЦСКА – десен бек, чужденец, да бъде обявен официално днес, когато е представянето на отбора за новия сезон в контрола срещу Марек, която е от 19:00 на базата в Панчарево.

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