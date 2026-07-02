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Съперникът на ЦСКА в Лига Европа остана без титулярния си вратар

  • 2 юли 2026 | 09:11
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Съперникът на ЦСКА в Лига Европа остана без титулярния си вратар
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Слушай на живо: ЦСКА - Дери Сити

Съперникът на ЦСКА в първия квалификационен кръг на Лига Европа - Дери Сити, ще смени основния си вратар в навечерието на сблъсъка между двата тима в София следващия четвъртък. Северноирландският тим, който участва в първенството на Ейре, се раздели с 22-годишния Еди Бийч, който беше под рамката във всеки от досегашните 22 шампионатни мача през сезона.

Доскорошният младежки национал на Уелс бе преотстъпен в Дери Сити в началото на годината и сега се завръща в шотландския Килмарнък, държащ правата му. Той пази за "червено-белите", докато 25-годишният Браян Маер лекуваше контузия.

Основни футболисти на Дери Сити може да пропуснат двубоя с ЦСКА
Основни футболисти на Дери Сити може да пропуснат двубоя с ЦСКА

Ирландецът вече е напълно възстановен и в началото на седмицата подписа нов договор с Дери Сити до 2028 година. Именно Маер ще бъде под рамката на тима в утрешното домакинство на Уотърфорд. Гласен е за титуляр и след една седмица на "Васил Левски".

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Снимки: Imago

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