Съперникът на ЦСКА в Лига Европа остана без титулярния си вратар

Съперникът на ЦСКА в първия квалификационен кръг на Лига Европа - Дери Сити, ще смени основния си вратар в навечерието на сблъсъка между двата тима в София следващия четвъртък. Северноирландският тим, който участва в първенството на Ейре, се раздели с 22-годишния Еди Бийч, който беше под рамката във всеки от досегашните 22 шампионатни мача през сезона.
Доскорошният младежки национал на Уелс бе преотстъпен в Дери Сити в началото на годината и сега се завръща в шотландския Килмарнък, държащ правата му. Той пази за "червено-белите", докато 25-годишният Браян Маер лекуваше контузия.
Основни футболисти на Дери Сити може да пропуснат двубоя с ЦСКА
Ирландецът вече е напълно възстановен и в началото на седмицата подписа нов договор с Дери Сити до 2028 година. Именно Маер ще бъде под рамката на тима в утрешното домакинство на Уотърфорд. Гласен е за титуляр и след една седмица на "Васил Левски".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago