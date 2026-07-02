Делова се завръща за последната контрола на ЦСКА

Централният защитник Лумбард Делова ще вземе участие в последната лятна контрола на ЦСКА срещу втородивизионния Марек. Както е известно, косовският национал пропусна първата част от подготовката заради контузия, получена в последния кръг на миналия шампионат срещу Лудогорец (0:1), припомня "Тема Спорт".

Делова се отдалечава от Динамо (Киев)

Физиотерапевтите на "армейците" постепенно повишаваха натоварванията му, като той вече се готви на пълни обороти със своите съотборници. Въпреки това Делова не взе участие в нито една от трите проверки в Австрия. Той се присъедини към съотборниците си на по-късен етап заедно със Стефано Сенси.

ЦСКА разкарва Лапеня

Последната контрола срещу Одра (Ополе) беше пропусната и от Теодор Иванов заради преумора. Така в ядрото на ариергарда си партнираха Факундо Родригес и нароченият за гонене Адриан Лапеня.

Бъдещето на Делова остава неясно. Той се размина с трансфер в Динамо (Киев), а договорът му с ЦСКА е до другото лято.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google