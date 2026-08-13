ЦСКА може отново да изпрати под наем Кевин Додай

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Крилото на ЦСКА Кевин Додай отново е свързван с родния си клуб Влазня. Както е известно, младежкият национал на Албания пристигна в Борисовата градина през миналото лято именно от този отбор, но така и не успя да се наложи у нас и през пролетта отново бе преотстъпен там. Впоследствие той проведе пълноценна лятна подготовка под ръководството на Христо Янев, но отново не успя да спечели неговото доверие и сега се търси решение за бъдещето му.

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ЦСКА предстои да се раздели с още няколко футболисти – Адриан Лапеня, Алехандро Пиедраита и Георги Чорбаджийски, а не е изключено и Тамиму Уору да се завърне в Ботев (Враца). Това ще се случи, ако "червените" привлекат още един десен бек до края на трансферния прозорец.

Додай няма нито една минута за тима през новия сезон. През миналата есен той записа 8 мача, в които не се отчете с нито един гол. Възможно е ЦСКА да потърси опция и с отдаването му под наем в българското първенство.



Източник: "Тема спорт"

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