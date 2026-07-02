Министър Керязов за "Армията": Държавата по никакъв начин няма да пречи, а ще помага

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посочи стадион "Българска армия" като добър пример за публично-частно партньорство. Той беше категоричен, че държавата по никакъв начин няма да пречи на новия дом на ЦСКА, а дори напротив - ще помага.

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"Надявам се стадионът да бъде открит в най-скоро време. Има известно забавяне, но държавата по никакъв начин няма да пречи, а ще помага. Ще бъда много щастлив, ако това се превърне в пример за публично-частно партньорство. Важно е спортните бази да се развиват и да бъдат модернизирани", сподели Енчо Керязов пред bTV.

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