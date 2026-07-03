Батистута: От две години повтарям, че финалът ще бъде между Аржентина и Франция

Бившият аржентинския нападател Габриел Батистута даде интервю за вестник "Гадзета дело Спорт", в което говори за Световното първенство.

"Едно нещо са мачовете в групата, съвсем друго е, когато играеш да продължиш напред или да се върнеш вкъщи. Всички говорят, но се забравя, че футболът е игра, при която играчите тичат след топката и често не знаят дали като ритнат, ще влезе в мрежата, или ще мине далеч встрани. Аржентина е световен шампион, но футболистите играят така, сякаш не са спечелили нищо", казва бившият нападател на Фиорентина.

"Лаутаро (б. а. - Мартинес) играе добре. Хулиан Алварес също е много силен и заслужава да е на терена. Ако се махне един от двамата, не е честно, но това е работа на Скалони", казва той за нападението на аржентинците. "От две години повтарям, че финалът ще бъде между Аржентина и Франция и не променям идеята си", дава прогноза Батигол.

"Преди първенството казах за Telemundo, че за да станеш голмайстор на първенството, ще ти трябват 9-10 гола и явно съм имал право. Но това е и Световното първенство на вратарите. Като деца на двора всички искахме да бъдем нападатели или вратари. Хубаво е да се гледат Возиня или Хил. Мондиалът е и това", добавя 57-годишният аржентинец.

"Не ми липсва футболът. Не се забавлявах, като играех, защото постоянно имах болки, а и знаех, че хората плащат много, за да ме гледат. Не съм си позволявал да се забавлявам. Когато вкарвах, го усещах като отговорност - да дам най-доброто. Освен това не съм роден като Марадона, трябваше да работя много", признава той. "Бях много строг със себе си в първите 40 години от живота ми, сега живея с радост. Като всеки, не знам колко ще продължи това. Гледам крави на село в моя край - Реконкиста. Пътувам и с легендите на ФИФА и е много хубаво", казва Батитстута за живота си след футбола.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago