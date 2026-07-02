Динамо (Загреб) привлече талант на Барселона

Барселона и Динамо Загреб постигнаха споразумение за трансфера на Дани Родригес. Той ще подпише с хърватския отбор за четири сезона, с опция за удължаване с още една година. Каталунският клуб си запазва правото да откупи обратно футболиста, както и да получи процент при негов бъдещ трансфер.

Динамо обяви трансфера с емоционално видео, в което се вижда как младият нападател лети от Барселона за Загреб, а след това влиза в съоръженията на хърватския тим. Впоследствие той облича екипа на отбора, с който ще носи номер 17.

По време на престоя си в Барса, Дани Родригес изигра 43 официални мача за Барса Атлетик и успя да дебютира за първия отбор под ръководството на Ханзи Флик в мач срещу Реал Валядолид.

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