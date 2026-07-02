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Реал Мадрид няма право да се оплаква от съдийски грешки, смята шефът на Ла Лига

  • 2 юли 2026 | 19:32
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Реал Мадрид няма право да се оплаква от съдийски грешки, смята шефът на Ла Лига

Президентът на испанската Ла Лига Хавиер Тебас коментира решението на Реал Мадрид да представи доклад до УЕФА за съдийски грешки в полза на Барселона в контекста на случая с Негрейра.

„Все още не съм виждал доклада, но наистина искам да го прочета. Искам да видя от коя година се оплакват оттогава и дали се оплакват от грешки срещу всички клубове, включително самия Реал Мадрид. Ако някой не може да се оплаче от съдийски грешки, това е Реал Мадрид“, заяви Тебас, цитиран от БТА.

През 2023 г. Барселона получи обвинения в подкуп при плащания на бившия вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите (CTA) Хосе Мария Негрейра, който е работил за Кралската испанска футболна федерация. Каталунците бяха обвинени в извършване на гореспоменатите плащания между 2001 и 2018 г., на обща стойност приблизително 8,4 милиона евро.

Според клуба от “Камп Ноу” Негрейра е бил нает като външен консултант, който да съставя технически доклади за съдийството. Бившият вицепрезидент на CTA отрича да е бил подкупен, за да окаже влияние върху съдиите.

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