Ландо Норис: Много пилоти искат да дойдат в Макларън, не е само Макс

Световният шампион Ландо Норис реагира на засиленото медийно внимание около предполагаемите разговори между Макс Верстапен и Макларън, като допълни, че и други пилоти са проявявали интерес да се присъединят към отбора.

След Гран При на Австрия се появиха информации, че от екипа на четирикратния световен шампион са провели разговори с Макларън, като инициативата е дошла от страна на Верстапен.

We've seen eight different drivers on the podium so far 👀🤩 #F1 pic.twitter.com/m8gAWEIXF0 — Formula 1 (@F1) July 1, 2026

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Холандецът все още не е потвърдил бъдещето си в Ред Бул за 2027 г., въпреки второто място в домашното състезание на базирания в Милтън Кийнс тим. Съществува клауза за напускане, която може да бъде активирана още в Унгария.

Освен с Макларън, името на Верстапен постоянно се свързва и с Мерцедес, въпреки че Джордж Ръсел е категоричен, че ще остане при Сребърните стрели и през следващата година.

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Изпълнителният директор на Макларън, Зак Браун, заяви, че в отбора няма място за Верстапен заради настоящия пилотски състав в лицето на Норис и Оскар Пиастри. Самият Норис обаче не е против идеята, ако тя се осъществи.

Въпреки това, британският пилот отвърна на факта, че не само 28-годишният Верстапен е свързван с Макларън, но другите случаи не са получили същото медийно отразяване.

Запитан за мнението си относно информациите за разговори между Верстапен и Макларън, Норис каза: „Честно казано, много пилоти искат да дойдат в Макларън, така че не знам защо се фокусирате само върху Макс.“

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„Има и доста други, за които знам, че също искат да се присъединят. Така че, не, това е страхотно. Хубаво е, че четирикратен световен шампион иска да дойде и потенциално да се присъедини към отбора. Не знам доколко е вярно, но е готино.“

"Винаги ми е било интересно да състезавам с нови съотборници. Но това сега не е вариант. Не е нещо сериозно и аз се вълнувам за бъдещето ми в Макларън. Ще остана в тима още много, много години и ще ми е интересно с когото и да съм съотборник.

„Но засега аз и Оскар работим много добре заедно и, да, вълнуваме се да работим заедно още години. Така че това е нашият фокус в момента.“

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Снимки: Gettyimages