Крумовград започна лятната си подготовка в Садово

Новакът в Югоизточната Трета лига ФК Крумовград започна подготовка вчера в късния следобед, като за момента тимът ще се готви при добри условия в град Садово, който е много близо до Пловдив.

Калпаков застана начело на Крумовград

Треньорът Танчо Калпаков изведе своите футболисти на първа тренировка.

Селекцията е в процес и отборът вече е привлякъл няколко сериозни имена за групата. Те обаче ще бъдат официално обявени в следващите няколко дни.

„Селекцията е отворен процес и продължава. Ще направим възможно най-доброто в този аспект, защото ФК Крумовград има високи цели през новия сезон“, обявиха от клуба.

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