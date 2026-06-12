Крумовград отново е в Трета лига

Крумовград се класира за Югоизточна Трета лига след победа в решителния бараж над Поморие (2:1). Мачът се игра на стадион "Трейс Арена" в Стара Загора. Крумовград излезе напред в резултата след около четвърт час игра с гол на Димо Бакалов.

Поморие изравни в 38-ата минута, а минута преди края на редовното време Иван Скерлев донесе успеха на Крумовград.



Така Крумовград отново е на картата на българския футбол. През сезон 2024/2025 отборът изпадна от efbet Лига, но след това отказа участие и във Втора лига. Така се смъкна из долните дивизии. Най-престижното класиране за Крумовград остава шестото място от сезон 2023/2024.

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