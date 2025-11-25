ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА наложи санкция на още един български клуб да не може да регистрира нови играчи в рамките на три трансферни прозорец, видя Sportal.bg. Крумовград, който допреди година бе част от елита, но след изпадането си се отказа от участие във Втора лига, е получил две последователни наказания за последните дни. Първото е от 19 ноември, а второто от вчера - 24 ноември. Клубът от Югоизток има и едно с по-стара дата - от март месец, което все още не е вдигнато.

Към момента Крумовград се състезава в Областна група Кърджали/Смолян и заема четвърта позиция със седем точки, но и три мача по-малко от лидера Вихър (Златоград).

Така към момента българските отбори имат общо 12 активни санкции за трансфери от страна на ФИФА, като осем са само от последните малко повече от 30 дни. Още два клуба са с по три - старозагорските Берое и Верея. Вторите “влачат” наказанията си от доста години и най-старата е от 2020 година, като за разликата от другите клубове, санкцията не е за три трансферни периода, а до втори нареждане. Ботев (Пловдив) има две наказания от последния месец, а Спартак (Варна) е с едно. Очакванията са, че след като бъдат изчистени казусите, за които са наложени санкциите, забраните да бъде вдигнати в рамките на дни.