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  3. Роден клуб благодари на вътрешния министър Иван Демерджиев

Роден клуб благодари на вътрешния министър Иван Демерджиев

  • 17 юни 2026 | 17:55
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Роден клуб благодари на вътрешния министър Иван Демерджиев

Президентът на ФК Крумовград Басри Саров с благодарности към Иван Демерджиев заради закупена екипировка на децата от школата.

Басри Саров изрази искрените си благодарности към вътрешния министър Иван Демерджиев, който обеща да закупи екипировка на цялата школа на клуба.

Екипировката вече е налична в Крумовград и ще бъде раздадена на децата от различните възрастови групи, отчете той.

"Искрени благодарности за помощта, защото в днешно време е много трудно някой да помага за футбола", обяви Саров.

Припомняме, че мъжкият отбор на Крумовград преди броени дни успя да се класира за Трета лига, след като спечели ключовия бараж срещу Поморие.

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