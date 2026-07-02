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Калпаков застана начело на Крумовград

  • 2 юли 2026 | 09:51
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Калпаков застана начело на Крумовград

Един от най-добрите треньори във Втора лига през последните години Танчо Калпаков е новият треньор на Крумовград, съобщиха от клуба. Специалистът от Панагюрище ше работи в тандем със Стойчо Драмов през новия сезон в Югоизточната Трета лига, който ще бъде и негов помощник.

Крумовград отново е в Трета лига
Крумовград отново е в Трета лига

В момента спортно-техническият щаб на тима работи усилено по пълното окомплектоване на състава и лятната селекция. Калпаков остави отлични впечатления както по време на престоя си в Марек, където достигна до бараж за елита, така и по време на този в Монтана, където вкара тима от Втора лига в елита.

"Статистически той е един от най-успешните треньори във Втора лига през последните години", пишат още крумовградчани.

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