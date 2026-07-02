Любо Руйков дебютира във Формула 4 Европа

Българският пилот Любослав Руйков ще дебютира този уикенд в първия кръг на европейския шампионат във Формула 4, като битката ще е на италианската писта “Валелунга”. Това е четвъртият сезон на Формула 4 Европа, а за първия кръг за заявени 36 пилоти, включително и Руйков.

Любо отново ще кара за Трайдънт и ще запази своя №73 от Формула 4 Италия и в новия шампионат, който се явява като допълнение към най-силните национални първенства във Формула 4 на Стария континент. Освен на “Валелунга”, другите два кръга от Формула 4 Европа са на “Пол Рикар” (17-19 юли) и на “Монца” (9-11 октомври).

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“Най-силните пилоти и отбори от Формула “ Италия ще участват и във Формула 4 Европа - заяви за Sportal.bg Руйков. - Утре започваме с тренировките и квалификацията, като битката ще е много оспорвана.

“При мен има прогрес и съм доволен, тъй като бях в топ 10 на тестовете на “Муджело”, на “Монца” също бяхме бързи, след като променихме доста неща по колата с моя инженер. Оказа се, че в последните уикенди колата ми е била твърде тежка и според инженера ми, можем да спечелим още половин секунда на обиколка, което ще е супер, ако стане.

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“Валелунга” ми харесва, интересна писта е, вече съм я карал, там беше вторият кръг от Ф4 Италия този сезон, така че съм готов за следващата крачка напред.”

Руйков записа две отпадания заради инциденти в третия кръг на Формула 4 Италия и това го извади от топ 10 на класирането на новаците, където беше влязъл от началото на кампанията.

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Снимки: Sportal.bg